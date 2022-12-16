盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.04%報120.0元，成交1,863張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.04%，16日09:12報120.0元，成交1,863張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價下跌3.95%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2%。櫃買指數上漲0.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,502 張
  • 外資買賣超：-1,389 張
  • 投信買賣超：-896 張
  • 自營商買賣超：-217 張
  • 融資增減：+151 張
  • 融券增減：-223 張

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