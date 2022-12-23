圓剛看大環境干擾變數仍多 明年營運聚焦三領域

圓剛 (2417-TW) 今 (23) 日召開法說會，圓剛表示，後疫情時代原預期將逐步復甦的全球經濟活動，仍受通貨膨脹、美國升息等因素干擾，雖然大環境變數仍多，但展望明年，圓剛說，將把營運重點放在消費性運用、商務性運用、AI 邊緣運算系統等三大領域。

圓剛指出，未來將持續在關鍵應用趨勢著力，並聚焦核心技術，提供 CARS 整合方案，包含影像擷取 (Capture)、人工智慧 (AI 邊緣運算)、影音錄影 (Record) 與直播串流 (Stream) 等四項重點技術為基礎，並與關鍵策略夥伴合作，提供整合解決方案。

展望明年，圓剛說，營運重點將放在消費性運用、商務性運用、AI 邊緣運算系統等三大方向，其中，消費性運用在 Z 世代文化興起，逐漸成為社會主流，將進一步深耕 Vtuber、社群網紅等網紅直播市場，商務性運用則持續開發企業與教育機構，AI 邊緣運算系統則會以與輝達 (NVDA-US) 策略合作。

另一方面，圓剛子公司圓展 (3669-TW) 日前也舉行法說會，展望未來，圓展說，將深耕影像、聲音與 AI 技術，除持續推出遠距教學與視訊協作應用新產品，以科技協助人們順應生活新常態外，也將積極發展智慧醫療、OEM/ODM 服務事業，擴展事業版圖。