實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 12/23 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6708 天擎 12/23 初上櫃 12/19-12/21 680 28.00 28.00 凱基 01 12/22 430679 4977 眾達-KY 12/27 第一現增 12/21-12/23 850 93.00 93.00 凱基 01 12/26 49499 2380 虹光 12/27 上市增資 12/21-12/23 1700 10.00 10.00 元富 01 12/26 56571 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。