2023年公司治理評鑑指標 拉高股東權益、永續發展權重

證交所公告 2023 年度 (第 10 屆) 公司治理評鑑指標，共計 4 大構面 80 項指標，其中新增 8 項指標、刪除 6 項指標、修正 18 項指標，並調整 4 項指標的題型，其中股東權益與永續發展等構面將提升權重。

證交所表示，第 10 屆公司治理評鑑指標，適用期間將在 2023 年 1 月 1 日到 12 月 31 日，並將在 2024 年 4 月底公布評鑑結果。

證交所表示，為引導公司重視股東權益及永續發展，並考量指標數增減，將「維護股東權益及平等對待股東」及「推動永續發展」構面權重提升。

證交所表示，增修項目包括：增加「重大關係人交易應提股東會同意或報告」、「股東常會議事錄記載股東提問及公司回覆之重要內容」、「股東會採線上直播或於會後上傳錄音錄影」等指標以保障股東權益。

此外，「董事會參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師獨立性及適任性」、「由審計委員會或董事會層級之功能性委員會 (例如：風險管理委員會) 督導風險管理」同樣列示於指標，以提升董事會相關職能，同時增加有關職場多元化、社區影響及文化發展等永續相關指標，鼓勵公司重視永續發展議題等。

證交所表示，為確保公司召開視訊股東會不損害股東權益，將公司召開視訊股東會時，發生重大損及股東權益的情事等列入額外減分題的減分事由。