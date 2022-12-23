盤中速報 - 智邦(2345)急跌-2.51%報234.0元，成交2,020張

智邦(2345-TW)近5分K跌速2.51%，23日10:24報234.0元，成交2,020張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智邦(2345-TW)近5日股價下跌3.24%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.75%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-23 張
  • 外資買賣超：-267 張
  • 投信買賣超：+507 張
  • 自營商買賣超：-263 張
  • 融資增減：+10 張
  • 融券增減：-6 張

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