盤中速報 - 智邦(2345)急跌-2.51%報234.0元，成交2,020張

智邦(2345-TW)近5分K跌速2.51%，23日10:24報234.0元，成交2,020張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價下跌3.24%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.75%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23 張
- 外資買賣超：-267 張
- 投信買賣超：+507 張
- 自營商買賣超：-263 張
- 融資增減：+10 張
- 融券增減：-6 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.99%
$13,699
原投組報酬率
+29.81%
$12,981
投組標的成分
40%
1752
20%
2441
20%
2014
10%
4114
10%