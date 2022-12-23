盤中速報 - 寶齡富錦(1760)急拉2.02%報176.5元，成交3,850張

寶齡富錦(1760-TW)近5分K漲速2.02%，23日09:49報176.5元，成交3,850張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
寶齡富錦(1760-TW)近5日股價下跌3.31%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.92%。台灣加權指數下跌1.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,388 張
- 外資買賣超：-1,145 張
- 投信買賣超：-77 張
- 自營商買賣超：-166 張
- 融資增減：-229 張
- 融券增減：-190 張
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原投組報酬率
+22.43%
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投組標的成分
40%
1752
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2014
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