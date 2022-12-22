土洋法人連三天對作 投信再接外資砍的金控股

台股今 (22) 日反彈大漲逾 200 點，三大法人回頭買超 95.87 億元，外資與投信連續三天鎖定金控股對作，外資賣超的中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW) 再度由投信接手。

三大法人包括外資與投信同步站在買方，外資買超 93.49 億元、投信小買 5.96 億元，自營商則逆勢賣超調節台股 3.5 億元。

外資賣超標的前三檔仍是金控股，中信金與元大金分別遭調節 3.2 萬餘張、永豐金也遭砍 2.3 萬餘張，華新 (1605-TW) 與台玻 (1802-TW) 同樣遭外資賣超，各自遭調節 1.7 萬餘張、1.5 萬餘張。

買超前五大主要以傳產股為主，中鋼 (2002-TW) 獲買超 9.4 萬餘張、台泥 (1101-TW) 獲買超 4.7 萬餘張、友達 (2409-TW) 獲買超 3.6 萬餘張、陽明 (2609-TW) 與亞泥 (1102-TW) 各自獲買超 2.9 萬餘張、2.7 萬餘張。

自營商賣超前五大分別為 R 元大台灣 50 反 1 遭調節 4.2 萬餘張、R 期元大 S&P 原油反 1 遭調節 9054 張、富邦越南遭調節 5981 張、R 國泰台灣加權反 1 遭調節 4431 張、中油電池及儲能遭調節 3667 張。

買超前五大分別為，L 期街口布蘭特正 2 獲買超 11237 張、富邦恒生國企正 2 獲買超 6664 張、FH 香港正 2 獲買超 4509 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 4341 張、U 期元大 S&P 石油獲買超 3893 張。

投信買超前三大的金控股分別為中信金近 3.5 萬張、元大金獲買超 3.1 萬張、永豐金獲買超 2.8 萬餘張、遠東新 (1402-TW) 獲買超 1.9 萬餘張、大成鋼 (2027-TW) 獲買超 1.4 萬餘張。

投信賣超前五大則有中鋼調節 4.8 萬餘張、台泥遭砍 3.8 萬張、亞泥遭砍 2.1 萬餘張、陽明遭調節 2.1 萬餘張、友達遭調節 1.8 萬餘張。