光洋科攜手因為愛琴 打造勇敢追夢音樂工程

光洋科 (1785-TW) 響應聯合國永續發展目標 (SDGs)「優質教育」目標，推動台南「勇敢追夢音樂工程」，定期捐助偏鄉小學音樂教學公益活動。

台南柳營重溪國小有一位身材嬌小的女同學 Bonnie 展現出對吉他的熱愛，但受限於身高及手臂長度不夠而無法使用市面上的兒童吉他，光洋科透過因為愛琴股份有限公司共同攜手合作，商請台灣訂製手工吉他大師級的達人林儀威，為她量身定制一把全手工吉他，讓她不因身形受限透過樂器探索內心表達自我，享受演奏音樂的成就。

製琴師林儀威是國內吉他界的大師，他表示，當初接到因為愛琴委託時，考量到小朋友身型嬌小，一般的兒童用琴完全不適合，還必須能讓小朋友容易上手，在琴頸的部分做了調整，也影響整個彈奏時手指擺放的弦距，因此整個吉他的定音、結構和強度，都是完全從零開始構思和打造。

林儀威說，光是思考要如何調整吉他結構，並注重音箱共鳴與其他結構，就花了一個半月時間日以繼夜苦思，再花兩個半月作出試用品加以調整，耗時四個多月才完成這把小朋友訂製琴。

因應身材調整比例以外，在吉他琴身響口的部分林儀威特別刻上與台南在地西拉雅族特色的圖騰，為凸顯古典吉他特色，琴身部分也以香柏木製成，能發揮出足夠的共鳴、彈奏出較溫暖的音色。

光洋科表示，勇敢追夢音樂工程將持續進行，小朋友長大後可以轉用一般吉他，這一把訂製吉他將再經由製琴師的維護和修繕，繼續傳承給後續對吉他有熱情的孩子，希望能讓台南的小孩，不會受限身形及其他外在條件延續熱愛音樂的夢想，讓孩子在學習音樂道路上更加穩定，音樂與美學教育不僅從小開始也永續進行。

光洋科指出，過去 14 年來不斷以各種形式資助地方弱勢兒童，響應聯合國永續發展目標 (SDGs)「優質教育」及「減少不平等」，從 2021 年開始的「勇敢追夢音樂工程」，以及年中贊助台南首部大型音樂劇《幕後傳奇—苦魯人生》，希望透過多種不同方式，能推廣藝術文化活動，縮短城鄉間藝術教育落差，讓台南孩童能自小有音樂教育的環境。