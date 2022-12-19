盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.33%報17.55元，成交1,210張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.33%，19日09:04報17.55元，成交1,210張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲10.36%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.69%。櫃買指數下跌0.84%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,850 張
  • 外資買賣超：-3,051 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+201 張
  • 融資增減：+1,080 張
  • 融券增減：+286 張

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