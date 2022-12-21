盤中速報 - 大江(8436)急拉2.2%報162.0元，成交807張

大江(8436-TW)近5分K漲速2.2%，21日09:08報162.0元，成交807張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價下跌1.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌5.01%。櫃買指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-668 張
- 外資買賣超：-1,206 張
- 投信買賣超：+682 張
- 自營商買賣超：-144 張
- 融資增減：+232 張
- 融券增減：-9 張
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AI優化後報酬率
+21.71%
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原投組報酬率
+12.75%
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投組標的成分
40%
3027
20%
1513
20%
3128
10%
1732
10%