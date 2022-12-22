定穎黃石廠擬申請大陸A股掛牌 主辦券商民生證券完成輔導簽約

台 PCB 廠持續將轉投資大陸廠赴對岸掛牌有進一步動作，定穎 (3715-TW) 考量旗下定穎黃石廠長遠發展，擬向中國證交所申請 A 股股票上市，並與大陸民生證券完成輔導簽約，並向大陸證監會提出報備 。

定穎黃石廠將是繼臻鼎 - KY(4958-TW)、楠梓電 (2316-TW) 後，另一家擬讓中國子公司在當地掛牌的 PCB 廠，並已在 10 月 26 日召開股東臨時會進行討論通過該案，定穎黃石廠將由民生證券輔導 6 個月後才能送件。。

定穎中國湖北黃石廠加江蘇昆山廠，月產能 360 萬呎，興建中的湖北黃石二廠，將在今年第三季開出首期新產能，整體產能將增加 10-15%。

定穎近年將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備上，其中汽車板主力為電動車及先進駕駛輔助 (ADAS) 系統；目前產能配比中，汽車板比重約 50%，持續引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，預估今年汽車板接單比重將持續提升。

定穎去年第一季開始興建的湖北黃石二廠，投資金額 35.82 億元，設置生產 HDI 及高階製程板，產品應用在電動車、ADAS、伺服器及網通等領域。

同時，定穎透過定穎黃石廠在泰國取得建廠土地約 6 萬 4201 坪土地，投入金額 2.43 億元，定穎對泰國投資規劃，主要目的是建立全球化佈局。

定穎在泰國取得的新建廠投地點在巴真府 304 工業區，巴真府在曼谷東北方約 100 公里，定穎在泰國取得 304 工業區內設廠土地案，現階段以先取得土地爲主，後續投資生產規模，要視客戶訂單狀況及整體景氣狀況做動態調整。

定穎今年前三季營收 115.28 億元，稅後純益 4.61 億元，每股純益 1.66 元。