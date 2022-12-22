盤中速報 - 益航(2601)急拉2.54%報9.29元，成交1,965張

益航(2601-TW)近5分K漲速2.54%，22日09:14報9.29元，成交1,965張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益航(2601-TW)近5日股價下跌0.34%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數下跌2.57%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-768 張
  • 外資買賣超：-269 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-499 張
  • 融資增減：+314 張
  • 融券增減：+138 張

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