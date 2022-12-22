盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.21%報83.2元，成交11,722張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.21%，22日09:08報83.2元，成交11,722張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬海(2615-TW)近5日股價上漲12.87%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.8%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7,978 張
- 外資買賣超：+883 張
- 投信買賣超：+5,112 張
- 自營商買賣超：+1,983 張
- 融資增減：+679 張
- 融券增減：+56 張
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