盤中速報 - 萬海(2615)急拉2.21%報83.2元，成交11,722張

萬海(2615-TW)近5分K漲速2.21%，22日09:08報83.2元，成交11,722張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

萬海(2615-TW)近5日股價上漲12.87%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.8%。台灣加權指數下跌3.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+7,978 張
  • 外資買賣超：+883 張
  • 投信買賣超：+5,112 張
  • 自營商買賣超：+1,983 張
  • 融資增減：+679 張
  • 融券增減：+56 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.76%

$12,976

原投組報酬率

+22.18%

$12,218

投組標的成分

  • 40%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 10%

    訊映

    4155

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞