〈貴金屬盤後〉美消費者信心強升 金價大漲後回歸平淡

〈貴金屬盤後〉美消費者信心強升 金價大漲後回歸平淡 (圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉美消費者信心強升 金價大漲後回歸平淡 (圖:AFP)

黃金期貨漲勢周三 (21 日) 收在平盤，前一日大漲走勢消退，美國公布的 12 月消費者信心指數挺升到八個月高點，反映投資人對通膨擔憂減緩，對就業和經濟前景稍微樂觀一些。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價收在平盤，報每盎司 1825.40 美元。

美國經濟聯合會公布，12 月消費者信心指數從 101.4 躍升到 108.3，遠勝華爾街預估的 100.5。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 說，12 月汽油價格下跌，是讓消費者信心大幅提升的關鍵，「這為 2023 年經濟可能的路徑定調。比起 2022 年，整體經濟活動可能溫和降溫，企業對採購更謹慎並放慢資本支出計畫，以因應利率上升。通膨可能持續逐步降溫，但下降的速度快慢，取決於汽油等能源商品的價格。」

ICE 美元指數 (DXY) 周三上漲 0.2% 至 104.15，日元延續日本銀行 (央行) 放寬殖利率曲線控制政策之後的升勢。

金價 3 月曾漲至每盎司 2000 美元，之後卻因投資人由黃金轉抱收益更高的美元和美債，展開長達一個月的跌勢。然而上個月初開始，隨著美元從數十年來最高點回落，黃金白銀的走勢開始有起色。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「通膨降溫讓消費者信心和風險資產為之一振，也溫和助長金價。但除非有新的刺激出現，否則黃金可能只會在 1850 美元附近遊走。」

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨下跌 8 美分或 0.3%，報每盎司 24.19 美元，從 4 月 21 日以來高點滑落。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 1 美分或 0.3%，報每磅 3.81 美元。
  • 1 月交割的白金期貨下跌 11 美元或 1.1%，報每盎司 1002 美元。
  • 3 月交割的鈀金期貨下跌 66.70 美元或 3.9%，收每盎司 1666.80 美元。

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