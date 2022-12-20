盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.14%報160.0元，成交1,605張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.14%，20日09:42報160.0元，成交1,605張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大江(8436-TW)近5日股價上漲4.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.94%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-52 張
  • 外資買賣超：-686 張
  • 投信買賣超：+684 張
  • 自營商買賣超：-50 張
  • 融資增減：+347 張
  • 融券增減：-120 張

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