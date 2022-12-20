盤中速報 - 大江(8436)急跌-2.14%報160.0元，成交1,605張

大江(8436-TW)近5分K跌速2.14%，20日09:42報160.0元，成交1,605張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
大江(8436-TW)近5日股價上漲4.75%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.94%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-52 張
- 外資買賣超：-686 張
- 投信買賣超：+684 張
- 自營商買賣超：-50 張
- 融資增減：+347 張
- 融券增減：-120 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+18.66%
$11,866
原投組報酬率
+11.05%
$11,105
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%