盤中速報 - 新光鋼(2031)急拉2.06%報42.2元，成交615張

新光鋼(2031-TW)近5分K漲速2.06%，21日09:08報42.2元，成交615張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新光鋼(2031-TW)近5日股價下跌3.24%，所屬產業為鋼鐵工業，相關鋼鐵類指數下跌3.13%。台灣加權指數下跌2.43%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-24 張
  • 外資買賣超：-2,351 張
  • 投信買賣超：+2,300 張
  • 自營商買賣超：+27 張
  • 融資增減：-16 張
  • 融券增減：-165 張

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