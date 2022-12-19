盤中速報 - 恆大(1325)股價拉至漲停，漲停價26.6元，成交438張

恆大(1325-TW)19日09:02上漲2.4元，股價漲停報26.6元，委買683張，成交438張。

主要業務為各類不織布之產銷。所屬產業為塑膠工業，相關塑膠類指數近5日下跌0.63%。

恆大(1325-TW)近5日股價上漲1.89%，台灣加權指數下跌1.2%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

三大法人合計買賣超：-136 張

外資買賣超：-131 張

投信買賣超：0 張

自營商買賣超：-5 張

融資增減：-39 張

融券增減：-39 張

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