盤中速報 - 鈊象(3293)急跌-2.14%報413.5元，成交2,523張

鈊象(3293-TW)近5分K跌速2.14%，20日09:57報413.5元，成交2,523張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈊象(3293-TW)近5日股價上漲6.91%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲5.43%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,237 張
- 外資買賣超：+1,450 張
- 投信買賣超：+324 張
- 自營商買賣超：+463 張
- 融資增減：-131 張
- 融券增減：+3 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.05%
$12,905
原投組報酬率
+22.06%
$12,206
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%