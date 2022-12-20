盤中速報 - 鈊象(3293)急跌-2.14%報413.5元，成交2,523張

鈊象(3293-TW)近5分K跌速2.14%，20日09:57報413.5元，成交2,523張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈊象(3293-TW)近5日股價上漲6.91%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲5.43%。櫃買指數下跌0.47%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,237 張
  • 外資買賣超：+1,450 張
  • 投信買賣超：+324 張
  • 自營商買賣超：+463 張
  • 融資增減：-131 張
  • 融券增減：+3 張

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