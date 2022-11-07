盤中速報 - 鈊象(3293)急拉2.57%報379.0元，成交711張

鈊象(3293-TW)近5分K漲速2.57%，07日09:19報379.0元，成交711張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈊象(3293-TW)近5日股價上漲5.88%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲4.1%。櫃買指數上漲5.81%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,059 張
  • 外資買賣超：+1,106 張
  • 投信買賣超：-85 張
  • 自營商買賣超：+38 張
  • 融資增減：-20 張
  • 融券增減：+5 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+24.28%

$12,428

原投組報酬率

+19.10%

$11,910

投組標的成分

  • 40%

    耀勝

    3207

  • 20%

    嘉聯益

    6153

  • 20%

    華經

    2468

  • 10%

    宜特

    3289

  • 10%

    富蘭克林黃金基金美元A股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞