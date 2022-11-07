盤中速報 - 鈊象(3293)急拉2.57%報379.0元，成交711張

鈊象(3293-TW)近5分K漲速2.57%，07日09:19報379.0元，成交711張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈊象(3293-TW)近5日股價上漲5.88%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲4.1%。櫃買指數上漲5.81%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,059 張
- 外資買賣超：+1,106 張
- 投信買賣超：-85 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：-20 張
- 融券增減：+5 張
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AI優化後報酬率
+24.28%
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原投組報酬率
+19.10%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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20%
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