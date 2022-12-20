盤中速報 - 南電(8046)急拉2.23%報252.5元，成交2,997張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.23%，20日09:09報252.5元，成交2,997張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南電(8046-TW)近5日股價下跌8.54%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.11%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,230 張
  • 外資買賣超：-4,697 張
  • 投信買賣超：-413 張
  • 自營商買賣超：-120 張
  • 融資增減：-73 張
  • 融券增減：+486 張

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