盤中速報 - 南電(8046)急拉2.23%報252.5元，成交2,997張

南電(8046-TW)近5分K漲速2.23%，20日09:09報252.5元，成交2,997張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南電(8046-TW)近5日股價下跌8.54%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌2.11%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,230 張
- 外資買賣超：-4,697 張
- 投信買賣超：-413 張
- 自營商買賣超：-120 張
- 融資增減：-73 張
- 融券增減：+486 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.17%
$13,217
原投組報酬率
+24.28%
$12,428
投組標的成分
40%
2014
20%
3444
20%
2441
10%
3128
10%