盤中速報 - 美時(1795)急跌-2.1%報233.5元，成交871張

美時(1795-TW)近5分K跌速2.1%，20日09:03報233.5元，成交871張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價下跌5.95%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.57%。台灣加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,096 張
  • 外資買賣超：-3,724 張
  • 投信買賣超：-301 張
  • 自營商買賣超：-71 張
  • 融資增減：+91 張
  • 融券增減：-300 張

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