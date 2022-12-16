盤中速報 - 美時(1795)急拉2.12%報241.5元，成交1,153張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.12%，16日09:03報241.5元，成交1,153張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
美時(1795-TW)近5日股價上漲0.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,547 張
- 外資買賣超：-3,379 張
- 投信買賣超：-157 張
- 自營商買賣超：-11 張
- 融資增減：+289 張
- 融券增減：-165 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.18%
$12,918
原投組報酬率
+21.13%
$12,113
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%