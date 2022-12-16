盤中速報 - 美時(1795)急拉2.12%報241.5元，成交1,153張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.12%，16日09:03報241.5元，成交1,153張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲0.21%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,547 張
  • 外資買賣超：-3,379 張
  • 投信買賣超：-157 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+289 張
  • 融券增減：-165 張

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