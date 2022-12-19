易飛網擬定4大發展策略 喜迎疫後旅遊復甦

旅遊電商易飛網 (2734-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，對於 (2023) 明年已擬定強化旅遊元件供應鏈及銷售通路、旅遊周邊服務、日本出境旅遊和國內離島旅遊等四項發展策略，將穩健布局疫後旅遊市場。

易飛網董事長周昀生表示，旗下三項代理業務有助挹注營收，包括華信假期總代理、南北之星快輪獨家總代理和桃園機場櫃台代理。

其中，華信假期總代理於 2021 年取得，以機加酒打包模式銷售，在疫情期間轉為衝刺國內旅遊產品。

而南北之星快輪獨家總代理，開創馬祖旅遊全新可能，並透過票務系統自動化銷售，提升營運效能，成為服務最多台灣本島赴馬祖旅客人次的旅行社。

至於 2019 年取得的桃園機場櫃台代理，涵蓋出境和入境各一個據點，整合桃捷交通票券、SIM 卡銷售及旅遊服務，也是易飛網迎接疫後解封商機一重要媒介。

周昀生說明，儘管國內旅遊產品毛利較低，但持續透過國旅相關產品維繫與 159 萬名會員的關係，會員忠誠度於解封後即顯現，例如，第三季正式開售境外旅遊商品，會員回訪率成長 38%，而第三季線上旅展開跑後，官網流量大幅提升至去年同期的 3.87 倍。

周昀生也提到，11 月的 ITF 實體旅展僅 4 天便創下 2400 萬元營收，已恢復疫情前同期旅展 70% 水準。

展望明年，易飛網表示，取得國籍航空公司明年度每月逾 1 萬個機位，創下公司歷年最高保證機位數量，可確保境外旅遊復甦之際能有充足供應量，同時，將開發 B2B2C 元件分銷平台系統，以系統化方式授權其他下游中小型旅行社分銷自由行元件，開拓全新銷售通路，突破過往同業在自由行市場無法銷售機加酒產品的困境。

另一方面，易飛網將拓展桃園機場櫃台營運據點，由原出入境各 1 個據點增加至共 8 個營運據點，並取得台灣虎航 (6757-TW) 機上綜合運營權，囊括機上免稅、機上餐食、電商平台代運營和航空媒體廣告代理業務等。

針對國人出境旅遊最大市場日本，易飛網已積極與當地多個地方政府洽談合作，但同時持續深耕國內離島旅遊，在獨家取得南北海運公司新航線代理權下，包含東引和莒光航線，將可完整馬祖五島旅遊行程，而福建琅岐島航線則將實現小三通復航後最短距離。