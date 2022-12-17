〈能源盤後〉主要央行齊升息 引發全球成長擔憂 原油收低 但本週仍穩定上升

原油期貨價格週五 (14 日) 收低，係因主要央行示意明年將持續升息並維持高利率，引發全球經濟放緩恐讓能源需求下降的擔憂，令市場承壓。

然而，因美國能源部表示將開始回購石油以回填國家石油儲備 (SPR)，有助於收盤價格脫離盤中低點。

原油本週穩定上漲，係因市場樂觀看待中國放寬防疫限制後的需求反彈前景。中國是全球最大能源消費國之一。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.82 美元或 2.4%，收每桶 74.29 美元，本週上漲 4.6%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.17 美元或 2.7%，收每桶 79.04 美元 c

1 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.1323 美元，但本週上漲 3.7%。

1 月交割的熱燃油期貨價格大跌 5%，收每加侖 3.1199 美元，但本週仍大漲 11.7%。

1 月交割的天然氣價格下跌 5.3%，收每百萬 Btu 6.60 美元，但本週上漲 5.7%。

市場推動力

市場週三因美國聯準會 (Fed) 升息決議而承壓。Fed 週三宣布升息 2 碼，且稱聯邦基金利率明年峰值在 5% 以上，且利率將保持在該水準。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「全球央行不斷暗示，他們將不惜一切代價對戰通膨，市場擔心此舉犧牲的恐是全球經濟，而經濟衰退理論上將降低石油需求。」

然而，「現實情況是，若再加上中國經濟重啟，那麼在溫和的經濟衰退情況下，需求破壞程度不會像人們想像的那麼糟糕。」

英國央行 (BOE) 和歐洲央行 (ECB) 在內的其他央行週四升息 2 碼，推升該地區利率將維持高位的預期，尤其是 ECB 總裁拉加德(Christine Lagarde) 強調，為了抑制通膨，仍高度可能進行一系列 2 碼的升息。

Third Bridge 工業金屬和能源全球部門負責人 Peter McNally 表示，以供應面來看，歐盟對俄羅斯海運石油實施的禁運令，以及俄油限價措施均「沒有造成任何破壞」。

現在石油市場的焦點已更加偏向需求，需求下修已變成常態。「市場仍期待中國重啟惠刺激石油需求上升，但短期內可能只會因為確診人數激增而出現反效果。」

週五美國能源部表示將開始回購原油以填補 SPR，對油價起到一定的支撐作用。美國拜登總統 10 月表示，若油價跌至 67-72 美元區間，就會購入石油以回填一年來消耗的 SPR。

另外，Baker Hughes 週五公布，美國活躍石油鑽井平台數量連續第二週下降。

與此同時，天然氣期貨價格本週震盪交易。CFRA 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示：「寒冷的天氣和中國重啟都有助於推升天然氣價格，但這些都被升息 50 個基點和未來會一直升息到通膨消退的言論所抵消。」

「我們認為目前的關鍵仍然是天氣，以及歐洲欲取代俄羅斯天然氣的目標。因為俄羅斯過去供應歐洲 40% 的天然氣需求，這有助於提供額外的液態天然氣 (LNG) 需求。」Glickman 說。