落實普惠金融 彰銀「智慧金流服務平台」獲菁業獎肯定

彰化銀行 (2801-TW) 積極響應政府政策推廣多元行動支付無現金交易，從客戶角度出發，為傳統肉品市場量身訂做專屬收付機制與線上專案融資服務，有效解決市場與肉商傳統交易及資金周轉不易之狀況，提升交易之安全性、便利性與時效。

彰銀透過數位金融科技力落實普惠金融也獲高度肯定，16 日獲頒第 11 屆台灣傑出金融業務菁業獎「普惠金融推動獎」。

彰銀表示，以 B2B 為主的肉品批發市場，交易筆數多、金額龐大，每天動輒幾千萬元的現金流動，對於肉商來說，攜帶大筆現金有安全上的顧慮，加上肉品市場應收帳款偏高，因此透過專屬收付機制與線上專案融資服務可解決金流上的難題。

根據彰銀實地走訪肉品市場發現，肉商不是不願意數位轉型，而是過去沒有與金融機構打交道的機會，因此以協助肉商為出發點打造「智慧金流服務平台」，目前因運作順暢成功，已陸續推展至國內許多知名肉品市場如彰化、台南，服務對象及承作量都持續增加中。

彰化銀行指出，肉品市場「智慧金流服務平台」，具有下列三大優點：一、落實防疫政策，透過無現金交易之特性，全面提升肉品市場交易安全，降低風險。二、承銷人免攜現金、免操作支付、專款專用、提供融資管道、省時省力且付款便利。三、肉品市場不需額外建置硬體設備，可節省人工作業，降低營運成本及提升企業ｅ化形象。

彰化銀行以專案提供融資，肉商也能積極擴展事業、促進肉品市場活絡，共創銀行、肉品市場及肉商三贏局面。

彰化銀行強調，持續精進全方位數位金融服務，並獲今年獲頒多項獎項殊榮，優異表現獲大眾與專家學者肯定，未來彰化銀行將秉持推動普惠金融初衷，讓過去沒有機會建立金融信用的潛力客群，也能享受便捷普及的數位金融服務。

