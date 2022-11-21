〈彰銀法說〉前10月OCI虧損80億元 掛保證「明年股利照發」

聯準會強勢升息，衝擊金融業配息能力，彰銀 (2801-TW) 受股債波動影響，導致今年前 10 月其他綜合損益 (OCI) 虧損高達 80 億元，恐衝擊明 (112) 年配息能力，但彰銀強調，已經提列足夠的盈餘公積，強調不影響明年的股利配發。

彰銀今 (21) 日舉行第 3 季線上法說，受升息循環影響衝擊股債行情，銀行淨值變化與配息能力成為與會法人關注議題。

根據彰銀自揭財報顯示，截至今年 10 月會計項目中的「其他綜合損益 (OCI)」已經虧損 80 億元，法人關切恐將影響銀行明年股利政策，彰銀副總鄧秀娟表示，儘管 OCI 虧損，但目前帳上的特別盈餘公積足夠彌補，因此不影響明年股利配發。

鄧秀娟補充，明年決議股利政策，將從強化銀行資本結構與 EPS(每股盈餘) 等項目進行評估，也會參酌同業股利政策後再作決議。

事實上，今年以來股債隨市場升息震盪走跌，雖未衝擊銀行獲利，但對銀行淨值卻已造成衝擊，彰銀坦言，這波股債回檔確實影響公司淨值，並進一步導致資本適足率下滑。

法人提問，彰銀對於資本適足率下滑的因應對策。彰銀主管對此回應，隨著通膨降溫，各國央行升息進度放緩後，可望讓銀行資本適足率回升；至於淨值下滑部分，則將透過調整風險性資本結構因應，但研判自第 4 季起，銀行的資本適足率將逐步回升。

彰銀今年前 10 月的合併稅前盈餘為 110.4 億元，稅前每股盈餘達 1.04 元，雙雙超越去年整年水準，受惠於市場升息循環，推升銀行前 3 季利息淨收益較去年同期成長約 21.51%。

在核心業務部分，彰銀的放款量較去年同期成長 7.84%，其中企金放款成長 11.54%，海外放款成長 18.66%；另外，自去年年底起，全力布局外幣規模，外幣存款較去年大幅成長 28.40%，除持續積極擴充美元資產，更強調著重資產品質與獲利性均衡發展。

根據彰銀資料，截至今年第 3 季為止，逾放比率已自去年底的 0.33% 下降至 0.21%，覆蓋率提升至 576.07%，資產品質明顯增強，對今年底的營運績效維持樂觀看法。