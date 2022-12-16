盤中速報 - 慧洋-KY(2637)急跌-2.71%報64.6元，成交31,856張

慧洋-KY(2637-TW)近5分K跌速2.71%，16日12:33報64.6元，成交31,856張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
慧洋-KY(2637-TW)近5日股價上漲9.86%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲3.75%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,387 張
- 外資買賣超：+3,705 張
- 投信買賣超：+1,115 張
- 自營商買賣超：+1,567 張
- 融資增減：+393 張
- 融券增減：+272 張
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AI優化後報酬率
+34.80%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
6150
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