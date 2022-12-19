盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.58%報198.5元，成交145張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.58%，19日09:07報198.5元，成交145張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價下跌5.45%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.89%。台灣加權指數下跌1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4 張
- 外資買賣超：-252 張
- 投信買賣超：+231 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：-190 張
- 融券增減：-13 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.00%
$13,600
原投組報酬率
+26.36%
$12,636
投組標的成分
40%
6799
20%
4130
20%
3162
10%
2609
10%