盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急拉2.58%報198.5元，成交145張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K漲速2.58%，19日09:07報198.5元，成交145張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價下跌5.45%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌0.89%。台灣加權指數下跌1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4 張
  • 外資買賣超：-252 張
  • 投信買賣超：+231 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：-190 張
  • 融券增減：-13 張

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