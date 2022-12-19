盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.25%報18.85元，成交1,777張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.25%，19日09:04報18.85元，成交1,777張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價下跌8.29%，所屬產業為其他業，相關其他類指數下跌1.09%。台灣加權指數下跌1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,639 張
  • 外資買賣超：-2,624 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：-231 張
  • 融券增減：-399 張

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