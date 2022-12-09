盤中速報 - 康那香(9919)急拉2.01%報17.8元，成交1,486張

康那香(9919-TW)近5分K漲速2.01%，09日09:38報17.8元，成交1,486張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康那香(9919-TW)近5日股價下跌1.15%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲0.33%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,957 張
  • 外資買賣超：-1,941 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：+77 張
  • 融券增減：-31 張

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