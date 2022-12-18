〈台股風向球〉個股輪漲主流不變 惟提防極短打帶跑行情

台股加權指數上周續跌 176.88 點，收 14528.55 點，周線連 2 黑，隨著聯準會釋出訊息反應過後，本周市場將聚焦重量級美股陸續公布財報，法人認為，時序接近年底，上周仍有近 15 檔上市櫃個股大漲超過 20%，顯見年底前法人和大戶都在拚績效，本周可望見個股繼續輪動漲，但小心極短線的打帶跑行情。

法人認為，多頭短線可用之兵仍不少，但近日強勢族群有漲二日跌一日的情形，資金輪動相當迅速，頗有年底前拉高再出貨的態勢，因此，雖短線操作有空間，但也要小心，部分強勢股僅是低檔反彈，不見得具良好的基本面。

從籌碼面來看，外資賣 2 周，上周續賣 185 億元，以金額來看，主要賣超在台積電 65 億元，鴻海 56 億元，聯發科 47 億元，遠東新、元大台灣 50、台塑、中信金和國泰金也均遭外資提款逾 10 億元。

不過，外資一周來進場買超前 10 大標的也多是權值股，包括友達 6.6 萬張、中鋼 5.3 萬張，緯創和陽明在 3.7 萬張上下，大同和聯電在 2.9 萬張上下，台泥、亞泥在 2.5 萬張上下。

美股上周五持續走跌，勢必影響本周台股開局的信心面，接下來又有重量級美股財報將發布，21 日由 NIKE 打頭陣，接下來是 22 日的美光，被視為美股超級財報周登場的風向球，將牽動台股相關供應鏈表現。

永豐投顧表示，12 月以來台股雖下挫 2.36%，但算是強勢修正，幾乎是以平台整理的方式以盤帶跌，目前日 KD 已修正至低點，月線 14300 和國安基金防線 14,000 點，將有強力支撐。

永豐投顧也提到，儘管台股明年經濟成長率 (GDP) 和企業獲利遭下修，惟市場已預先反應，建議逢低為長線布局機會。