盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.37%報144.0元，成交3,912張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.37%，06日09:13報144.0元，成交3,912張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲6.18%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲5.53%。櫃買指數上漲4.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-72 張
- 外資買賣超：-1,541 張
- 投信買賣超：+1,244 張
- 自營商買賣超：+225 張
- 融資增減：+1,300 張
- 融券增減：-143 張
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