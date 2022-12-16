盤中速報 - 健亞(4130)急拉3.17%報35.7元，成交1,528張

健亞(4130-TW)近5分K漲速3.17%，16日09:03報35.7元，成交1,528張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲30.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,269 張
- 外資買賣超：+1,214 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+55 張
- 融資增減：+2,872 張
- 融券增減：+321 張
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AI優化後報酬率
+38.03%
$13,803
原投組報酬率
+28.98%
$12,898
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
10%
3515
10%