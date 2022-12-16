盤中速報 - 健亞(4130)急拉3.17%報35.7元，成交1,528張

健亞(4130-TW)近5分K漲速3.17%，16日09:03報35.7元，成交1,528張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價上漲30.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2%。櫃買指數上漲0.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,269 張
  • 外資買賣超：+1,214 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+55 張
  • 融資增減：+2,872 張
  • 融券增減：+321 張

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