盤中速報 - 健亞(4130)急拉2.02%報33.15元，成交1,284張

健亞(4130-TW)近5分K漲速2.02%，14日09:00報33.15元，成交1,284張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
健亞(4130-TW)近5日股價上漲29.64%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-420 張
- 外資買賣超：-420 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,016 張
- 融券增減：+264 張
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原投組報酬率
+15.22%
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投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
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