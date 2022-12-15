鋼市回溫，燁興、威致、海光、中鴻怎麼看？

台股近期持續在 14500~15000 點之間震盪，先前說過美股通膨問題本來就不是今年能解決的，但因為鮑爾之前釋出鴿派聲音而讓股市先一步慶祝，現在只是被打回原形而已。但要說台股是走空頭？其實前段時間已經走完了，目前多軍都在蓄勢待發，嘗試在明年進行反攻，所以這算是疲軟、但不會跌太多的整理行情而以，預估到封關前可能都是這樣的表現，接下來行情會隨時間量縮，可能投資人要習慣這樣的走勢。

鋼鐵股在此之前，因為報價衰退而股價跟著衰退，整體鋼鐵族群幾乎都是跌得非常深的狀態，所以鋼鐵族群本身就是一個「不太容易再繼續跌的跌深族群」有著一定程度的危機保障，而近期鐵礦砂價格有逐漸回升，各項鋼材的報價也逐漸回穩，就是沒太大起色，處於一個穩定的狀態。

會有這樣的表現，還是因為大陸基礎建設進到執行面，用鋼需求釋出，重新帶動鋼市最直接熱度。除此以外，大陸設更立人民幣數千億元房地產基金，以避免房市泡沫，由於房地產是火車頭產業，可有效創造營建用鋼需求，整體大陸鋼鐵需求目前只高不低。

燁興 (2007-TW) 底部支撐為 10 元，如今慢慢回升至 11.45 元，若從最低點算短期漲幅超過 25%，燁興前三季都是賠錢的狀態，屬於還需要持續修正自身體質的個股，這類股票通常都會有一個底，該底部會無視基本面支撐住，而燁興的底差不多就是 10 元左右，所以目前價位的買進是有可能賺錢的，但還是需要隨盤勢設定停損停利。

威致 (2028-TW) 的基本面就比較優秀，第一季獲利 0.92 元、第二季 0.97，雖然到了第三季後繼無力，但股價已經做過反應到達底部。如今鋼鐵股跌深很高機率帶動其接下來走勢，若以本益比換算的話，威致其實算是偏低的，但鋼鐵股本身本益比都比較低一點，是否能成為一個優勢還不好說，整體底價落在 22 元附近，目前雖然上漲幅度比較多一點，但與其股性相似的海光 (2038-TW) 獲利能力略遜於它，兩者會比較推薦選威致進行操作。

中鴻 (2014-TW) 與前面說得威致、海光股價較為接近，第三季同樣虧損，但是中鴻的公司大，投資人給予的信心自然也比較高，從 20 底部開始上漲，如今已漲至 27.5 左右表現是族群中最強。稍微推估的話，中鴻是能藉農曆年後下游庫存去化情況，來恢復其補庫力道的，整體鋼市有望提前回歸上升動能，優於市場先前第二季才復甦的預期。

而除了鋼鐵股以外，生技股近期也有所表現，生技族群就是「資金避風港」這樣的用途，所以可以無視基本面，只看是否有誘人的題材存在，而生技股最大的特點就是「它不會漲很多天」，果然今天表現就比較平淡，要說能不能操作生技這個族群，我覺得接下來大盤也不會太快走強多頭，所以生技族群繼續有表現的可能性不小，但是要進行操作的人就必續注重速度，不能留太長，以免其他族群表現時生技相形失色。

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