題材當道 財報爛也能成飆股！

中國各類鋼鐵商品價格，大約在今年 5 月見到高點，隨後階段式走低，直到 11 月初時初步止跌，近期中國城市陸續進入解封階段下，也使市場對於各種疫後需求增溫的預期出現，鋼品現貨價也明顯低檔反彈。

最近與中國解封相關的概念股輪流上攻，除了前陣子我們追蹤的內需相關企業外，中國搶購藥品導致台灣生技股再度成為市場資金追捧方向，而生技醫療類股依舊是目前整體類股中相對強勢一環，上週我們整理當下強勢的類股並持續挑選生技切入，目前來看這種策略在台股持續走高檔區間行情狀況下，仍然適用；另外原物料類股也在台股整理期間，有跟著生技醫療成為台股短線資金避風港的味道，尤其鋼鐵類股，從市場預期中國解封後振興經濟的推動，搭配中國寶鋼明年 1 月的盤價調漲，大約 3 季以來首度開高盤，也激勵台灣鋼鐵廠走勢強勁。

今天來看中鴻 (2014-TW)。中鴻為台灣市值前三大鋼鐵廠，主要生產熱軋及冷軋鋼品，也是近期表現最為剽悍的鋼鐵股之一；本週股價價量俱揚，突破上週 25 元附近壓力後吸引買氣快速攻高。

中鴻今年第三季在連續兩年獲利後，每股盈餘大幅轉虧，主要跟鋼價不振有很大的關係，中鴻第三季盤價連續調降，同時鋼價下滑，原物料成本偏高，也使營運產生庫存跌價損失，毛利率季減 30 個百分比左右；可以說近期一季財報大幅虧損，且鋼價還沒有完全反轉前也很難使營運回穩；在傳統旺季期間，目前 10、11 月營收維持相對低檔，可以說基本面尚無太多亮點。

不過要知道第四季本就是財報空窗期，這個期間就是題材當道，因此選股方向並不需要太過考慮基本面；此外從 11 月上旬第三季財報公布後，並無繼續向下破底，可視為利空不跌的徵兆，配合族群性轉強及籌碼進駐，成為短線強勢股。

股價短期轉強後開始關注，就要留意後續的續航力。目前籌碼上內資法人積極買超，由於台股仍反彈回升後的偏多整理格局，先前提過的內資籌碼影響力比空頭時期來的高，還是適用；而短期券資比未持續衝高，但已經連續維持在約七成五以上好些時間，有利軋空行情。

另外剛好在撰文日，中鋼公布最新盤價，明年 1 月份部分商品調漲，包含，熱軋鋼板 (一般料)、熱軋鋼捲 (軋延料、一般料)、冷軋鋼捲 (一般料)，以第一季季盤產品來看，整體依舊是下跌，但與中鴻營運較有關係部分先前止跌，預期即便有震盪，對於中鴻也易出現短期下壓後的機會；目前股價正面臨今年 8 月份反壓，短期在上述因素綜合考量下應可持續觀察技術及籌碼面短多延續性。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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