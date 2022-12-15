南科三期擴建案過關 吸引半導體上下游進駐

南科第三期園區確定落腳台南新市，都市計畫通過審議，台南市都發局今 (15) 日表示，南科三期選址鄰近國道 8 號與北外環快速道路等建設，交通區位優越，未來將與新市產業園區與麻豆工業區等衛星產業地帶串聯，在台南形成磁吸效應，吸引半導體產業上下游進駐。

台南市都發局指出，由於台南在水電政策上的支持，半導體產業聚落逐漸成形，目前南科園區第一、二期的建廠用地出租率達 99% 以上，總面積約 1000 公頃的園區趨近飽和。

今年 7 月，南茂宣布加碼 125 億元，投資位在台南的封裝廠；美商科林研發 11 月 14 日宣布在台南設立最新的辦公室；日本第一大半導體設備廠東京威力科創 (TEL)，11 月 25 日也在台南動土營運中心。

台南市都發局表示，南科管理局日前公布營業額，今年前 8 月南科產值高達 8923.3 億元，年增 31.8%，總就業人口已超過 8 萬人，皆創下歷年新高，可見需要擴張園區基地來延續成長動能。

2019 年 11 月，行政院長蘇貞昌到台南新市視察，當場拍板南科三期就在台南，並指示「加大加快來做」，南科三期至今年 8 月已通過環評，目前進入公展階段，都發局預計 2023 年完成都市計畫報部核定及發布實施。

南科三期總計畫面積 84.5 公頃，其中有 38.9 公頃可供設廠，預計建立四大產業聚落，分別是半導體產業、智慧機械、精準健康、與產業創新聚落，未來產值估可達 392 億元，創造約 4900 個就業機會。