加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/12/14）

野村腳勤觀點：

■解封行情，機能服飾可望率先復甦

過去半年雖然各產業廠商拚命去化庫存，但受限於終端消費動能不強，庫存天數始終位於高位，這也導致市場逐漸將焦點轉向庫存率先觸頂的產業，除了手機相關已經先進先出之外，機能服飾也是另一個先進先出的產業，主要因為人們生活型態的改變，消費逐漸轉向戶外 / 高端服飾，即使是疫情期間，瑜珈等居家運動的熱潮也不減反增，這也成為高機能成衣代工廠訂單能維持成長的關鍵。另一方面，第二季時這些代工廠就已開始去化庫存，比起供應鏈上游的廠商，這些下游廠商更能率先受惠解封後的行情，不論是旅遊、戶外運動或是增加消費，預估庫存在明年第二季前就能觸頂，若未來通膨的影響性逐漸降低，這種有基本面利多的廠商有機會受到市場更多關注。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一）通膨預期下降：密大未來一年通膨預期率降至 4.6%，顯示市場對通膨放緩越來越有信心

（二）升息步伐放緩：聯準會主席 Powell 暗示放緩升息速度，最快 12 月 FOMC 升息有望降至兩碼

（三）中國逐步解封：國務院頒布「防疫新十條」，針對封控進一步放鬆，支持解封開放態度明確

●大盤利空因素：

（一）終端利率或上升：升息速度雖有望放緩，惟終端利率可能提高，升息周期變得更長

（二）消費需求不強：雙 11、黑五銷售不如預期，廠商加大折扣，惟高通膨仍影響人民消費意願

（三）地緣政治風險：烏俄戰爭不確定性、美中禁晶片科技戰、台海危機升溫

●經濟不確定性高，投資聚焦長期確定性高的產業

我們看到美國 11 月通膨數據，不僅名目及核心通膨持續放緩，月增率也低於預期，加上先前密大通膨預期也持續下滑，各種跡象都顯示聯準會的鷹式升息取得成效，對市場無疑是一大利多，然而觀察當晚美股漲勢趨緩，會發現通膨放緩利多已被市場反映，未來通膨對於市場的影響應會趨於平淡，市場反而會把焦點放在經濟是否衰退，以及聯準會是否會降息這兩件事。就目前市場共識來看，最後一次升息或落在第二季，但後續是否降息的看法歧異，這也代表經濟到底是持平還是衰退仍是一團迷霧，但較確定的是目前系統性風險確實不高，即便經濟小幅衰退，但終會迎來復甦，因此我們認為，投資人應把目光放在 2024 年或更長期確定性高的產業，這也會是市場比較主流的看法。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/11/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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