〈貴金屬盤後〉Fed轉升息2碼但終點利率將更高 金價下挫

黃金期貨周三 (14 日) 收低，在聯準會 (Fed) 宣布升息 2 碼 (50 個基點) 後的電子盤交易時段繼續下滑，因最新聲明顯示美國利率將繼續調升，本次升息循環的終點利率也比 9 月時的預測更高。

2 月交割的紐約黃金期貨價收盤下跌 6.80 美元或 0.4%，報每盎司 1818.70 美元，從周二攀抵的 6 月底以來最高點下滑。

黃金期貨在 Fed 決策公布之前已收盤，但決策公布後的電子盤交易時段，黃金期貨續跌，約每盎司報 1812.50 美元。

Fed 連四度升息 3 碼的做法在 12 月告一段落，轉為升息 2 碼，聯邦資金利率如今提高到 4.25-4.50%，此決策符合市場預期。

根據 12 月更新的利率預測點狀圖，明年的利率區間高峰將達到 5.25%，超過決策官員 9 月預測的 4.75%。

GraniteShares 投資組合經理人 Jeff Klearman 說，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次縮小升息幅度，大致與其聲明中的鷹派評論相互抵銷。

他說：「Fed 傳達的訊息仍然是擔心居高不下的通膨，以及將升息更長一段時間，並把利率升到超過之前預測的更高水準。」這些都強化了投資人對 Fed 繼續推行激進貨幣政策的預期心理，並打壓金價。

金價周二曾上漲，因美國公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) 升幅比市場預期疲軟。

Fed 12 月會議之後，緊接著英國央行 (BOE)、歐洲央行 (ECB) 也將公布今年最後一次貨幣政策，市場普遍預料會繼續升息。

儘管如此，Klearman 認為，由於 Fed 決策潛藏引發經濟衰退的可能性，股市遭到拋售，也同時提高以黃金避險的需求。

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa 說：「(英國和歐洲央行) 決策官員如果發表鴿派言論，無論說了什麼，都可能帶動黃金回升。同樣地，如果談話偏鷹派，就可能導致行情盤整或適度修正。」

Comex 金屬商品交易