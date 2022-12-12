〈TCA會員大會〉理監事全面改選 期許未來產官密切溝通

台北市電腦公會 (TCA) 今 (12) 日召開第 17 屆第 1 次會員代表大會，並改選新一屆理監事，理事長暨友達 (2409-TW) 董事長彭双浪表示，供應鏈重組、經營韌性是資通訊 (ICT) 產業的重要課題，零碳減排、人力問題則是台灣中長期挑戰，期望未來產官能持續密切溝通，做出最佳決策。

台北市電腦公會今日順利完成第 17 屆理監事改選，包含彭双浪、台灣微軟 (MSFT-US) 總經理卞志祥、天氣風險管理開發總經理彭啟明、宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢、神通資訊科技董事長蘇亮、研華執行董事何春盛等人均順利當選。

台北市電腦公會也預計近日召開理監事會議，選出新一屆理事長人選，據悉，理事長一職可望由彭双浪續任。

行政院副院長沈榮津今日也特別出席會員大會，他指出，未來台灣將透過能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大轉型策略，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長，並感謝彭双浪擔任行政院智慧國家推動小組民間諮詢委員會召集人，提供政府部門很好的建議參考。

彭双浪則透露，會前也與沈榮津私底下建議，由於今年長時間處在不景氣階段，對中小企業在資金週轉等流動性上將較為緊張，因此有建議政府能在資金周轉給予協助，希望政府挺金融業、金融業再相挺產業，讓大家年關好過。

彭双浪致詞時表示，第 16 屆理監事會在過去三年，經歷新冠疫情、俄烏戰爭，加上極端氣候災害、通膨、能源與糧食短缺、多種商品供需失衡，乃至經濟下滑等動盪，疫情封隔雖對公會擅長的展會活動造成極大干擾，但公會化危機為轉機，用網路科技將實體會展數位轉型升級，創造出新的服務模式，在歲入、歲出上均有成長。

此外，因應全球重大發展態勢，彭双浪指出，台北市電腦公會也協助業者成立台灣氣候聯盟，預計明年 3 月開辦淨零城市展。

(圖: 台北市電腦公會提供)