雲達年度盛會Q.synergy登場 聚焦五大應用商機

廣達 (2382-TW) 旗下雲端伺服器大廠雲達 (QCT) 今 (14) 日舉行年度品牌活動 Q.synergy Taiwan 2022，展示雲達基於雲端基礎設施研發的 5G、HPC 及 AI 解決方案，將搶攻製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等領域應用商機，雲達也同步展出液冷式機櫃、新一代英特爾 (INTC-US) 伺服器。

Q.synergy 是雲達年度盛會，今年共吸引超過 200 位產官學界、國內外合作夥伴共襄盛舉，針對明年營運展望，雲達總經理楊麒令日前表示，雲端資料中心後市仍不看淡，雖然預期明年成長幅度將低於今年，但仍可望維持雙位數成長，雲達擴產步調也不停歇，估明年中泰國主機板產能占比將拉升至 5 成。

雲達長期耕耘人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)，近年也將營運觸角延伸至電信領域，打造針對 5G 公網、私網的端到端基礎設施，已陸續協助新加坡科技與設計大學 (SUTD) 使用 Campus 5G 孵育商用數位轉型、攜手德國夥伴拓展在智慧醫療、物流、生產等產業轉型應用。

雲達表示，為解決不同產業對 5G x AI 應用的不同需求，將與多家台灣系統整合業者合作，以搭載英特爾的 QCT OmniPOD 5G 企業專網、QCT POD HPC & AI 融合式平台為基礎設施，研發不同面向的應用。

雲達日前就與華電聯網 (6163-TW) 合作，結合 VR/AR 眼鏡打造模擬操作訓練系統，並與台灣數位光訊科技集團合作在中部地區打造獨一無二的 5G 專網攝影棚，其他還包含與台灣松下電器合作，使用醫療電子鏡系統，透過 5G 即時傳輸與 AI 偵錯，進行防護衣穿脫要領的指導，也與航見科技、大世科 (8099-TW)、雲象科技等深化合作。

展望未來，雲達認為，隨著 5G 商轉步入軌道、工業 4.0 環境日趨成熟，將帶動各個產業運用 5G 高頻寬、廣連結、低延遲的特性，雲達將結合 HPC、AI 訓練及推論等資料處理技術，實現多元應用的龐大需求。