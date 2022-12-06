對企業永續報告存疑 近8成投資人懷疑永續報告有「漂綠」之虞

永續已成當今投資新顯學，但對於企業發布的永續報告，投資人未必照單全收，根據資誠調查，高達 78% 的受訪者認為，企業發布的永續報告內容有「未經證實的聲明」恐有「漂綠」之虞。

根據資誠發布的 2022《全球投資人調查報告》指出，僅 2% 的受訪者相信企業的永續報告「並未包含未經證實的聲明」。

調查也發現，來自 ESG 評級機構的資訊並沒有填補信任的缺口，只有 22% 的受訪投資人表示他們時常使用 ESG 評級機構的資訊。

能夠信任企業永續報告的資訊，對投資人來說相當重要，而關於確信的議題，75% 的投資人表示，合理的確信 (必須符合財務報表確信的水準) 才能讓他們對企業永續報告有信心。

投資人對於提供確信的執業人員也有明確的看法，72% 的受訪者表示，確信機構必須遵守獨立性原則和道德標準，73% 的投資人則強調專業懷疑 (professional scepticism) 的重要性。投資人期望確信者最應具備的能力是具有瞭解被確信事項的知識 (78%)。

李宜樺強調，獨立的確信資訊有助於企業在資本市場建立信任，也有助於企業在永續等關鍵議題的表現取得信任。但要有效建立信任，確信必須是高品質的，具有高度的專業標準，並結合審計和主題專業知識，方能取得投資人和社會的信任，成就企業永續。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，當 8 成的投資人懷疑企業永續報告中存在「漂綠行為」時，企業和監管機關應嚴正以對，在永續資訊對投資人和其他利害關係人的決策愈來愈重要的同時，投資人卻對永續報告缺乏信任。

李宜樺認為，企業須改善永續資訊、系統和治理的品質，監管機關也須持續發展全球一致的報告和確信標準。

調查指出，投資人認為應對氣候變化具有商業優勢。64% 受訪者表示關注 ESG 投資是為了增加投資報酬，68% 表示確保一定的投資報酬也是動機之一，82% 的投資人表示這是出於對客戶需求的回應。

另外，22% 的投資人認為，在未來一年，企業將高度或極度暴露於氣候風險中；認為未來 5 年企業將暴露於氣候風險的投資人則有 37%，與擔憂地緣政治衝突的比例 (37%) 相同。

