撼訊汐止新廠啟動 總座：產業Q3落底、明年緩步回升

顯卡廠撼訊 (6150-TW) 今 (9) 日舉行汐止保長新廠啟用典禮，總經理陳劍威說，保長新廠與台科大產學合作，未來可望進一步落實高階顯卡、多元化客製產品在地化生產需求，產業景氣方面，他認為，產業谷底落在第三季，隨著顯卡新品陸續推出上市，明年營運可望緩步回升。

陳劍威坦言，今年營運將難逃虧損，不過第四季在輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 新品推出下，可望優於第三季，至於明年景氣現在還看不準，尤其市場利率、稅率、匯率等都持續影響產業，但產業價格廝殺、庫存調整可望告段落，預期明年第二、三季可望回到健康水準。

以撼訊為例，陳劍威說，歷經過去三次礦災經驗，撼訊今年 3 月就沒有再拿新貨，持續去化庫存，預期年底庫存可望降至約 2 個月，也強調在過去經驗下，會持續縮短營運調整期。

受地緣政治影響、及因應營運發展所需，撼訊去年在汐止購置保長新廠，為在台首座自有智慧工廠，主要為落實高階顯卡、多元化客製產品在地化生產需求。

撼訊說，未來將持續透過與台科大產學合作開發軟硬體整合技術，打造智慧製造工廠，並與供應鏈伙伴攜手進行廢棄電子產品貴金屬環保剝除回收等淨零碳排研發技術，朝推廣循環經濟、永續消費與生產等永續目標邁進。

撼訊長期與台科大進行產學合作，陸續以產學合作專案開發區塊鏈安全機制、物聯網資訊安全、智慧製造、影像處理等領域技術，日前雙方也進一步宣布參與台科大產學創新學院，設立撼訊台科大聯合研發中心，陳劍威說，保長新廠啟用後，可望讓台科大產學合作項目，逐步落實布署在實際的產線應用場域。

撼訊保長新廠位在汐止保長坑工業區，屬於新北市大汐止經貿園區計畫一環，撼訊表示，新廠大樓基地面積 1528.47 坪，地上 11 層，為全新完工大樓。