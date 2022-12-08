盤中速報 - 撼訊(6150)急跌-2.3%報63.8元，成交118張

撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.3%，08日09:06報63.8元，成交118張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價下跌0.61%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.32%。櫃買指數下跌0.05%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-214 張
- 外資買賣超：-239 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：-229 張
- 融券增減：-11 張
最新相關新聞
撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.3%，08日09:06報63.8元，成交118張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價下跌0.61%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.32%。櫃買指數下跌0.05%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.37%
$12,937
原投組報酬率
+19.51%
$11,951
投組標的成分
40%
8996
20%
1519
20%
6245
10%
1342
10%