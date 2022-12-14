盤中速報 - 合一(4743)急跌-2.96%報247.0元，成交1,908張

合一(4743-TW)近5分K跌速2.96%，14日09:06報247.0元，成交1,908張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合一(4743-TW)近5日股價下跌9.14%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,712 張
  • 外資買賣超：-2,207 張
  • 投信買賣超：-351 張
  • 自營商買賣超：-154 張
  • 融資增減：+334 張
  • 融券增減：-384 張

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