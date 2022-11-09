盤中速報 - 映泰(2399)急拉2.09%報14.65元，成交10,796張

映泰(2399-TW)近5分K漲速2.09%，09日09:12報14.65元，成交10,796張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲9.73%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.42%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+254 張
- 外資買賣超：+253 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+357 張
- 融券增減：+236 張
最新相關新聞
映泰(2399-TW)近5分K漲速2.09%，09日09:12報14.65元，成交10,796張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
映泰(2399-TW)近5日股價上漲9.73%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.42%。台灣加權指數上漲2.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.13%
$12,113
原投組報酬率
+11.91%
$11,191
投組標的成分
40%
8996
20%
3356
20%
4931
10%
3128
10%