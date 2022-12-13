三大法人青睞鋼鐵族群 大舉調節電子權值股

今 (13) 日晚間美國將公布 CPI 數據，台股觀望表現，指數開高後走低，終場下挫 89 點，收在 14522 點，回測半年線支撐，外資期現貨也同步做空，大賣台積電、鴻海等電子權值股，佈局鋼鐵類股，與投信、自營商有志一同。

三大法人今日合計賣超 122.82 億元，外資大賣 102.39 億元，投信小買 2.91 億元，自營商續站賣方，再度調節 23.24 億元，已連 10 賣；期貨方面，外資期現貨同步做空，減碼多單 4052 口，未平倉多單口數降至 5406 口。

外資買超集中電子、金融與傳產領域，元大台灣 50 反 1 張數就高達 2.2 萬張，高居買超第一，已連 3 買，其他如大同、聯電、緯創、金寶與富采也達 3700 張以上，且因中國寶鋼宣布調漲明年 1 月盤價，大成鋼、中鋼合計張數也破萬張。

外資賣超瞄準權值股，包括台積電、鴻海以及金融股，鴻海張數近 1.9 萬張，台積電也有 8000 張以上，友達、群創雙虎合計更破 2 萬張，其他如玉山金、開發金、永豐金、兆豐金全遭調節。

投信、自營商也有志一同，大買金屬原物料概念股，包括大成鋼、中鋼、華新、中鴻、榮剛等，賣超也同樣瞄準友達進行提款，合計達 2000 張。