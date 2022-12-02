中鋼估鋼市明年Q2回溫 鋼化聯產先導工場正式落成

中鋼 (2002-TW) 認為，市場庫存調整已進入尾聲，預計明年農曆年後、第二季可望迎來回補庫存需求，鋼市可望回溫；而中鋼投資 2 億元建置全臺首座「鋼化聯產」先導工場也在今 (2) 日宣布正式落成。

中鋼表示，第四季部分外銷市場因國際廠商競爭激烈、低價鋼材流竄，仍有跌價情形，加上年底下游持續調節庫存、拉貨動能保守，第四季出貨估較第三季下滑，營運仍有壓。

不過，隨著近期中國可望逐步放寬封控措施、美國升息腳步也放緩，中鋼看好，有助提振市場信心，帶動需求回溫，加上中國振興房市、美國基建等政策陸續發酵，預計在明年農曆年後到第二季，可望迎來回補庫存需求。

在鋼化聯產方面，中鋼表示，將以三階段推進，第一階段斥資 2 億元建立「實驗室及先導工場」，結合工研院碳捕捉再利用技術，進行技術驗證；第二階段中鋼預計投資 10 億元，攜手化工業夥伴建起實際生產化學品的「示範工場」，並驗證商業模式。

中鋼指出，第三階段將共同促成「新材料循環產業園區」，攜手各業夥伴建立起碳循環產業聚落，屆時年減碳量預計可達到 290 萬噸，中鋼強調，鋼化聯產不僅開創綠色產業鏈新商機，也是公司邁向 2050 碳中和的重要關鍵路徑之一。