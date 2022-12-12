盤中速報 - 太景*-KY(4157)急拉2.13%報16.75元，成交3,958張

太景*-KY(4157-TW)近5分K漲速2.13%，12日10:41報16.75元，成交3,958張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價下跌1.28%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.57%。櫃買指數下跌1.95%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+533 張
- 外資買賣超：+534 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+70 張
- 融券增減：0 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+37.75%
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原投組報酬率
+28.85%
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投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
10%
1760
10%