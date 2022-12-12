盤中速報 - 晶華(2707)急跌-2.28%報257.0元，成交701張

晶華(2707-TW)近5分K跌速2.28%，12日09:39報257.0元，成交701張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

晶華(2707-TW)近5日股價下跌0.96%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.6%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,087 張
  • 外資買賣超：+1,057 張
  • 投信買賣超：-145 張
  • 自營商買賣超：+175 張
  • 融資增減：-38 張
  • 融券增減：-2 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.11%

$11,911

原投組報酬率

+13.68%

$11,368

投組標的成分

  • 40%

    神準

    3558

  • 20%

    宜特

    3289

  • 20%

    康那香

    9919

  • 10%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞