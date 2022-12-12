盤中速報 - 晶華(2707)急跌-2.28%報257.0元，成交701張

晶華(2707-TW)近5分K跌速2.28%，12日09:39報257.0元，成交701張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價下跌0.96%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲1.6%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,087 張
- 外資買賣超：+1,057 張
- 投信買賣超：-145 張
- 自營商買賣超：+175 張
- 融資增減：-38 張
- 融券增減：-2 張
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AI優化後報酬率
+19.11%
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原投組報酬率
+13.68%
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投組標的成分
40%
3558
20%
3289
20%
9919
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